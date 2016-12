Dreamers School: i grandi talenti passano qui

- Un sogno nel cassetto, una idea da realizzare, tanta determinazione e un pizzico di voglia di cambiare il mondo. Questo si legge negli occhi dei 150, tra ragazzi e ragazze delle scuole secondarie, selezionati per partecipare alla Dreamers School, la summer school organizzata dall’associazione Color Your Life con lo scopo di scovare, promuovere e incentivare i migliori studenti italiani. Dietro la cattedra,Il tutto sotto la regia di un comitato scientifico che ha tra i primi sostenitori proprio il Ministro dell’Istruzione Francesco Profumo.

In principio fu William

William Salice, oltre 40 anni di onorata carriera in Ferrero, padre di tante ghiottonerie che siamo abituati a trovare negli scaffali dei supermercati di mezzo mondo. Lui è stato il primo sognatore: la sua idea era quella di scovare quei ragazzi che molto spesso passano in secondo piano in qualche scuola di provincia, ma che in realtà sono pieni di buone idee, di entusiasmo e di voglia di fare. Un elogio alla gioventù creativa e pensante. Nasce così Color Your Life, finanziata dallo stesso Salice con la propria liquidazione, una associazione che ormai da anni seleziona i migliori sognatori, quelli che anche se guardano il cielo mantengono comunque i piedi per terra e cercano di proporre delle idee originali, che nel loro piccolo potrebbero cambiare il mondo.

La Summer school

Così mentre migliaia di studenti ordinari sono in vacanza a godersi il mare, questo piccolo manipolo di studenti sognatori sta dedicandosi alla propria formazione nella Dreamers School a Loano, in provincia di Savona. Questo corso è il premio che 150 ragazzi hanno raggiunto dopo essere passati per una selezione effettuata nelle scuole secondarie italiane. Oltre 800 sono state le domande presentate, ma alla fine solo i migliori sono stati selezionati per vivere questa esperienza. Il corso, spalmato su quattro turni da due settimane, si propone come occasione di formazione e crescita culturale, nonché di socializzazione. Una vera e propria fucina di talenti, dove i ragazzi avranno modo di partecipare alle attività e dialogare con professionisti di spicco dei diversi settori del terziario, dal giornalismo all’impresa. Una occasione imperdibile per quelli che oggi sono solo ragazzi, ma domani saranno i futuri professionisti che movimenteranno il nostro Paese.