Quando l’orale per la maturità viaggia su twitter…: i meme più belli

14:09 - La maggior parte degli studenti italiani ha già portato a termine gli esami di maturità 2014, sostenendo proprio in questi giorni l’esame orale di maturità. Gioia che, però, come scriviamo su Skuola.net, non tutti i maturandi ancora possono condividere. In alcune scuole, infatti, la prossima sarà l’ultima settimana di duro lavoro e poi finalmente tutti in vacanza. Ma qual è stato l’aspetto più innovativo degli esami di Stato di quest’anno? Senza dubbio, l’interazione sui social. A partire dal Ministero, che ha dimostrato empatia con i maturandi sul proprio profilo twitter @Miursocial. Per continuare, poi, con i ragazzi, che hanno mostrato tutta la loro inventiva e fantasia. Tra le varie raccolte di tweet e post su Facebook, spiccano foto e meme divertenti ed ironici. Ecco i più simpatici.

PANICO DA ESAME – La maggior parte delle immagini postate sui social dai maturandi 2014 ha un filo conduttore comune: l’ansia di non farcela. E a sdrammatizzare questi giorni di panico, preoccupazione e studio compulsivo la creatività la fa da padrona. E’ @inziamsarms a sintetizzare perfettamente i pensieri di tutti gli studenti alle prese con l’esame: “che ansia”, basta e avanza per rendere l’idea.

E perché non scomodare anche letteratura, cinematografia e personaggi famosi? La gara al meme più appropriato per gli esami di maturità è partita già dai primi giorni, ancor prima che i maturandi si trovassero ad affrontare la prima prova. Tra chi sceglie Harry Potter e Gandalf il bianco..

PRIMA E DOPO – Libri stracciati, espressione pre-orale e conseguente espressione post-orale non potevano certo mancare nella collezione delle foto dei maturandi. Come quella di @faxettina, che twitta l’amico appena uscito dall’aula.. “tranquilli, che non si suda all’orale”.

Alessia invece ci tiene ai suoi libri di scuola.. infatti non ha nessuna intenzione di stracciarli o usarli per il barbecue. L’idea, piuttosto, è di conservarli qui..

CARTOON, MARE E SOLIDARIETA’ – Ma tra i meme più divertenti di sempre, immancabile la presenza dei cartoon preferiti dei ragazzi. Ali, ad esempio, il giorno prima del colloquio orale si sentiva un po’ Homer Simpson.. ma in una versione più artistica del solito.

Camilla, invece, ha pensato che Stewie Griffin fosse perfetto per descrivere la sua situazione.

E che dire di @IPiombo e della sua solidarietà con i colleghi maturandi. “Siamo tutti sulla stessa barca”, ci tiene a ricordare. Peccato, poi, per la scelta della barca..

Per concludere la carrellata di fantasia e originalità dei maturandi 2014, lo scettro va senza dubbio a Linda. “Finalmente un po’ di mare”, dice. E che mare, aggiungiamo noi!