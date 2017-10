World Obesity Day, sos dell'Oms: bimbi 10 volte più obesi rispetto al 1975

Il numero di bambini e adolescenti ( dai 5 ai 19 anni ) obesi nel mondo è cresciuto di dieci volte negli ultimi 40 anni . È quanto emerge da uno studio condotto dall’ Imperial College di Londra e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in occasione del World Obesity Day 2017 (11 ottobre) . I dati, pubblicati su The Lancet, rivelano che si è passati da 5 milioni di obese nel 1975 a 50 milioni nel 2016, da 6 milioni di maschi obesi a 74 milioni. In totale, 40 anni fa i bimbi e gli adolescenti "extralarge" erano 11 milioni, oggi (dati del 2016) sono 124 milioni. E a questi vanno aggiunti i 213 milioni in sovrappeso. Dati allarmanti che, se questo trend dovesse continuare, potrebbero perfino peggiorare: nel 2022 i giovani obesi potrebbero superare i loro coetanei sottopeso (che pure continuano a dominare i Paesi più poveri).

Lo studio - Ai fini della ricerca, sono stati analizzati peso e altezza di quasi 130 milioni di giovani di età superiore ai 5 anni (31,5 milioni di adolescenti tra i 5 e i 19 anni e 97,4 milioni dai 20 anni in su): il più ampio numero di partecipanti mai incluso in uno studio epistemologico.



In alcune isole della Polinesia, i tassi di obesità in bambini e adolescenti sono i più alti (oltre il 30% di questi soggetti). Sono, invece, del 20% o maggiori in Usa e in alcuni Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa (ad esempio Egitto, Kuwait, Qatar e Arabia Saudita) e dei Caraibi (ad esempio nelle Bermuda e a Puerto Rico).



Ma cosa succede in Italia? - Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio Nazionale sulla salute nelle regioni italiane nel 2015, il 45,1% (46,4% nel 2014) dei soggetti adulti della popolazione italiana è in eccesso di peso, di questi il 9,8% risulta obeso (10,2% nel 2014).



Bambini e adolescenti sottopeso - I giovani sottopeso sono ancora molto numerosi, soprattutto nei Paesi poveri: si stima che nel 2016 fossero 75 milioni di bambine e 117 milioni di bambini.



L’esperto - “Negli ultimi 4 decenni il tasso di obesità tra bimbi e adolescenti è cresciuto in tutto il mondo. Un trend in aumento specialmente nei Paesi a basso e medio reddito - ha dichiarato Majid Ezzati, autore principale dello studio - Questo perché i cibi sani sono troppo costosi per le famiglie e le comunità più povere”.