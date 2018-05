17 aprile 2018 21:06 Vuoi un figlio? Mangia bene Unʼanalisti pubblicata su The Lancet rivela che unʼalimentazione corretta abbassa i rischi di malattie cardiovascolari e anche neurologiche nel neonato

Non solo fumo e alcol, anche la dieta può influire sulla salute del bambino, già dal periodo che precede il concepimento. Lo spiega un'analisi pubblicata sulla rivista The Lancet, che ridefinisce in modo più preciso per quanti giorni, mesi (o addirittura anni) una donna deve prestare maggior attenzione. Il rischio è di esporre il nascituro a un elevato rischio di malattie cardiovascolari e anche neurologiche.

Tutti i fattori di rischioUna coppia che vuole avere un figlio deve impegnarsi a tenere sotto controllo molti alimenti. Caffeina in quantità elevate, obesità o anche malnutrizione possono cambiare la genetica, le cellule, il metabolismo e la fisiologia del feto. Conseguenze che si porta con sé una volta uscito dall'utero sotto forma di aumento di malattie cardiovascolari, metaboliche, immunitarie e neurologiche. In cima a questi fattori, è bene ricordarlo, restano sempre alcol e fumo.

Riguarda quasi tutte le donneGli esperti hanno seguito 509 donne in età riproduttiva e hanno scoperto che una buona parte di loro non è pronta per una gravidanza, dal punto di vista dei fattori di rischio. Il 96%, addrittura, non segue una dieta con rapporti nutritivi adeguati. Mancano ad esempio ferro e folato, fondamentali per lo sviluppo del feto.