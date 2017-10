Vegani ma non light: ecco i piatti vegetali più grassi dei cibi spazzatura

Un peperone ripieno da mille calorie - Altri piatti sono molto più nutrienti di quanto ci si aspetterebbe, come svela il quotidiano inglese il "Daily Mail". È il caso di un peperone ripieno da circa mille chilocalorie o di una zuppa di spaghetti che contiene 55 grammi di grassi, mentre un hamburger di bassa lega ne contiene 33.



Per le persone è una scelta di salute - Alcuni decidono di adottare una dieta vegana per ragioni etiche, ma la maggior parte delle persone lo fa perché ritengono sia più sana, non sono rispetto agli onnivori ma anche in confronto ai vegetariani. Finché una persona che segue diete particolari cucina a casa propria può prestare molta attenzione a cosa finisce nel proprio, ma quando mangia fuori non può fare altrettanto.



Per i ristoranti è una scelta di portafoglio - Per quanto riguarda i ristoranti, invece, il proliferare di menu alternativi è senz'altro un'ottima occasione di guadagno. Spesso, infatti, tali piatti presentano prezzi sensibilmente più alti di quanto in realtà meriterebbero, sia per ingredienti sia per tecniche di cottura.