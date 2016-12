Vacanze, è ora della "dieta da rientro": per il 75% degli italiani vince il pesce

I pesci grassi aiutano a dormire meglio - Se poi oltre al "controllo" del peso si vuole anche dormire meglio, allora bisogna prediligere i pesci un po' più grassi. Lo evidenzia una ricerca dell'Università norvegese di Bergen che ha testato positivamente gli effetti del consumo di pesce grasso sul sonno, nonché su alcuni parametri legati alla vitamina D e agli omega 3, di cui questo alimento rappresenta la principale fonte alimentare. Alcuni studi, infatti, hanno dimostrato che adulti e bambini con bassi livelli ematici di omega 3 e di vitamina D presentano un maggior rischio di disturbi della qualità del riposo. Un'informazione che potrebbe interessare i tanti connazionali che soffrono di insonnia, pari a circa un terzo della popolazione.



Come cucinare il pesce - Insomma un cambio di dieta potrebbe essere utile, visto che in Italia, ricorda la Federcoopesca, si consumano meno di 20 chilogrammi l'anno di prodotti ittici, di cui appena il 15% con alto contenuto di omega 3. Per non vanificare i benefici dei prodotti, occhio però alla preparazione in cucina. I metodi più indicati sono la bollitura, la griglia e il forno. Gli omega 3 essendo grassi insaturi, sono instabili e degradano facilmente se sottoposti ad una cottura prolungata.



La classifica dei pesci magri e grassi - Per i problemi di peso, Federcoopesca ricorda che tra i pesci magrissimi, con un contenuto di grassi inferiore all'1%, ci sono nasello, orata, razza, gamberi d'acqua dolce, polpi. Presentano un contenuto di grassi all'1% al 3%, invece, sogliola, spigola, trota, palombo, rombo, calamari, seppie, mitili, ostriche e vongole. Tra i semigrassi, tra il 3% e il 10%, ci sono dentice, triglia, tonno, pesce spada, salmone, sarde. Qualche grasso in più, oltre il 10%, ma sempre molto contenuto rispetto ad altri prodotti alimentari, hanno invece aringa, anguilla e sgombro.



Scegliere prodotti di stagione - Altra regola d'oro, per un menu che pesi poco sulla bilancia ma anche sul portafogli, è scegliere il prodotto di stagione che garantisce la freschezza e permette di risparmiare fino al 30% rispetto ad altre specie: settembre è il mese di acciuga, dentice, nasello, orata, pesce spada, sardina, sgombro, sogliola e triglia.