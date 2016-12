Usa, la tabella del "giusto sonno": le ore di riposo consigliate per ogni fascia d'età

Dormire il giusto numero di ore è fondamentale per godere di buona salute. Ma quanto deve durare il sonno esattamente? A definirlo con precisione è una tabella diffusa da National Sleep Foundation, ente no profit che negli Usa si occupa della promozione del sonno nell'ambito di un corretto stile di vita. La guida per il giusto sonno è stata pubblicata sulla rivista Sleep Health propone la quantità di riposo appropriata per ogni fascia di età.

Ecco di seguito la tabella con le ore di sonno consigliate per ogni fascia di età e differenziate per quantità di riposo "raccomandato", "appropriato" e "non raccomandato":



Neonati 0-3 mesi

Sonno raccomandato dalle 14 alle 17 ore; appropriato 11-13 ore e fino a 18-19 ore; non raccomandato al di sotto delle 11 ore e al di sopra delle 19



Dai 4 agli 11 mesi

Sonno raccomandato dalle 12 alle 15 ore; appropriato 10-11 ore o 16-18; non raccomandato meno di 10 ore e più di 18



1-2 anni

Sonno raccomandato dalle 11 alle 14 ore; appropriato 9-10 ore e fino 15-16; non raccomandato meno di 9 ore o più di 16



3-5 anni

Sonno raccomandato 10-13 ore; appropriato 8-9 ore fino a 14; non raccomandato meno di 8 ore e più di 14



6-13 anni

Sonno raccomandato 9-11 ore; appropriato 7-8 ore fino a 12; non raccomandato meno di 7 ore e più di 12



14-17 anni

Sonno raccomandato 8-10 ore; appropriato 7 ore fino a 11; non raccomandato meno di 7 ore e più di 11



18-25 anni

Sonno raccomandato 7-9 ore; appropriato 6 fino a 10-11; non raccomandato meno di 6 ore e più di 11



26-64 anni

Sonno raccomandato 7-9 ore; appropriato 6 fino a 10; non raccomandato meno di 6 ore e più di 10



65 anni e oltre

Sonno raccomandato 7-8 ore; appropriato 5-6 ore fino a 9; non raccomandato meno di 5 ore e più di 9