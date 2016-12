Ue, arriva iCoach: la app gratuita che aiuta i giovani a smettere di fumare

Una app per aiutare i fumatori tra i 24 e i 35 anni a rinunciare al tabacco. E' il progetto iCoach , nato nell'ambito della campagna "Exsmokers are unstoppable" ("Gli ex fumatori sono inarrestabili") lanciata dall'Unione Europea per la prima volta nel 2011 e arrivata alla sua quinta edizione. La piattaforma, scaricabile in maniera totalmente gratuita, è disponibile nelle 23 lingue ufficiali dell'Ue e ha già "convinto" oltre il 30% delle persone che l'hanno provata a dare un taglio al fumo.

#WNTD in 2 days. Thinking of quitting #smoking ? 30% of #iCoach users did. #unstoppable http://t.co/NHdjQ9F5wu pic.twitter.com/QUm0K0bKFh

#iCoach adapts to your needs, your time & your goals: quit #smoking , join #ExSmokers movement! http://t.co/6Vc5uiu5cn pic.twitter.com/8NjiE8rpZG

[FIGURE OF THE DAY] #BecomeUnstoppable with #iCoach - Join the ExSmokers movement! pic.twitter.com/OjhjJnBqtE

Come funziona - All'inizio iCoach presenta all'utente un breve questionario per introdurlo sul cammino della "redenzione" dal tabacco attraverso cinque fasi:



1. Non ho pianificato di smettere di fumare

2. Dovrei smettere ma sono ancora incerto

3. Smetterò di fumare a breve

4. Ho appena smesso

5. Ho smesso da un po' di tempo



Sulla base di queste fasi, la piattaforma sviluppa un programma in cinque step. In alcuni casi questi percorsi sono personalizzati: ad esempio per i fumatori della fase 2, l'app tiene il conto di quante sigarette vengono fumate al giorno affinché il fumatore non sottovaluti la pericolosità delle proprie abitudini. Per i fumatori della fase 3, invece, iCoach chiede di "rimandare" la sigaretta più desiderata della giornata per 10 volte da 10 minuti ciascuna e successivamente di 20 minuti.



Esempio positivo - Ma l'incentivo più grande che offre iCoach a chi vuole liberarsi dal vizio del fumo è forse l'aggiornamento in tempo reale sul numero di persone registrate, sul totale di sfide completate e sulle possibilità di passare alla fase successiva. In questo modo il singolo utente è spinto a "gareggiare" per raggiungere il suo obiettivo, sentendosi parte integrante di una comunità. Per questo motivo chi utilizza l'app è chiamato a condividere le proprie sfide e i successi personali sui social network.