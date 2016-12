6 maggio 2015 Tatuaggi artistici contro il cancro al seno per coprire le cicatrici da mastectomia La pratica di nascondere a colpi di inchiostro i segni delle operazioni per l'asportazione del tumore è sempre più diffusa tra le "sopravvissute" Tweet google 0 Invia ad un amico

17:06 - Motivi floreali, trame e disegni coloratissimi per coprire le cicatrici derivanti dalla rimozione totale o parziale del seno. Sono sempre di più le pazienti "sopravvissute" al tumore alla mammella a scegliere di nascondere a colpi di inchiostro i segni della mastectomia. Una pratica che per David Allen, uno dei tanti artisti specializzati in questa pratica, restituisce una sensazione di bellezza alle donne: "Trasformiamo lo sterile nel sensuale, il segno di un'operazione in qualcosa di nuovamente bello".