Memoria davvero "visiva", muovendo gli occhi ricordiamo meglio

I nostri occhi, come due puntatori laser, che cercano le informazioni archiviate nelle mente muovendosi da sinistra a destra quando dobbiamo ricordare qualcosa. Così funziona la memoria secondo una ricerca dell'Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con l'Università di Zurigo, pubblicata sulla rivista Cognition. Insomma, muoviamo gli occhi anche per esplorare lo spazio mentale.

Proprio come se fosse lo scaffale di una biblioteca dove i volumi dell'enciclopedia sono sistemati secondo un ordine prestabilito, il nostro cervello memorizza le informazioni sistemandole ordinatamente da sinistra a destra. E quando dobbiamo recuperarle, esploriamo lo spazio mentale muovendo gli occhi nella stessa direzione.



I ricercatori hanno analizzato i movimenti spontanei degli occhi sia quando memorizziamo sia quando ricordiamo le informazioni della cosiddetta memoria di lavoro, quella a breve termine. Utilizzando il sistema EyeSeeCam, un sistema ad infrarossi che cattura la posizione degli occhi, hanno registrato i movimenti oculari spontanei per studiare le strategie di visualizzazione interna che 10 partecipanti allo studio hanno messo in atto per svolgere alcuni compiti di memorizzazione richiesti.



Dall'analisi dei movimenti oculari è emerso che per ricercare nella memoria le informazioni gli occhi si muovevano da sinistra a destra in base alla posizione del numero da ricordare.