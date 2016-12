Malasanità, in Ue oltre 500mila morti evitabili tra gli under 75: in Italia sono il 33%

Nell' Ue 1,7 milioni di persone di un'età inferiore ai 75 anni sono morte nel 2013: 577.500 di questi decessi, ovvero il 33,7%, si sarebbero potute evitare con cure sanitarie ottimali, viste le conoscenze e le tecnologie mediche. L'Italia è al 33%. Le quote più alte dei decessi evitabili in Ue si sono registrate in Romania e in Lettonia , rispettivamente 49,4% e 48,5%.

I dati di un report pubblicato da Eurostat individuano come Stati più "virtuosi", ma comunque segnati dalla piaga della malasanità, la Francia (on il tasso più basso di morti evitabili, 23,8%), la Danimarca (27,1%), il Belgio (27,5%) e l'Olanda (29,1%).



Crisi cardiache, cancro e malattie - Secondo il rapporto, destinato ad essere usato in un contesto globale di misurazione dell'efficacia del sistema sanitario, 184.800 sui 577.500 decessi totali sono avvenuti per crisi cardiache e 94mila per accidenti vascolari cerebrali (il 48% del totale). Il 12% dei decessi ha come causa il cancro al colon, il 9% il tumore al seno, mentre il 5% è provocato da malattie legate all'ipertensione e il 4% da polmoniti.