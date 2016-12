La storia di Luke e Jedi, cane salva bimbo malato di diabete "fiutando" la glicemia

Il piccolo Luke soffre di diabete dall'età di due anni. Per il suo problema non c'è cura, l'unica possibilità è quella di monitorare costantemente la glicemia. "Quando mi sono svegliata e ho trovato Jedi sopra di me, gli ho detto di lasciarmi dormire, ma lui è rimasto immobile, compiendo un movimento che io stessa gli ho insegnato come comportamento d'allarme", ha raccontato mamma Dorrie sulla pagina Facebok Saving Luke - Luke and Jedi - Fighting Type 1 Diabetes Together, inaugurata nel 2012.



"Sono andata a controllare Luke - ha proseguito - ma il monitor del glucosio non segnalava anomalie. Così ho detto a Jedi di calmarsi, ma lui continuava a rimanere fermo. A quel punto ho capito che c'era un problema. I livelli di glucosio di Luke segnavano 57 mg/dl, un valore decisamente basso, e dalla reazione di Jedi ho capito che stava scendendo rapidamente".



Dopo cinque anni di convivenza, Luke e Jedi sono diventati inseparabili. Il cane, oltre ad aiutare la madre portandole la strumentazione in base alla situazione, è diventato una presenza insostituibile per il bambino, che nei momenti di paura da diabete può contare su un amico fidato e preparato.