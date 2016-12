La data di compleanno "predice" le malattie: i nati a maggio i più sani

Dimmi in che mese sei nato e ti dirò di quale malattia soffri (o soffrirai). Potrebbe essere questo il sottotitolo di uno studio condotto dalla Columbia University di New York su oltre 1,7 milioni di persone che ha identificato notevoli coincidenze tra il mese dell'anno in cui si nasce e la predisposizione a contrarre una serie di malattie. Stando ai dati i nati nel mese di maggio sono i soggetti più protetti da ogni tipo di patologia, mentre gli ottobrini soffrirebbero la salute più "fragile" di tutto il calendario.

I risultati della ricerca, pubblicati sull'American Medical Informatics Association, evidenziano per i soggetti nati in ottobre una marcata tendenza allo sviluppo di patologie mentali come la sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Per i nati a marzo i rischi appaiono invece legati soprattutto all'insorgenza di malattie cardiovascolari, mentre chi festeggia il compleanno a dicembre sarebbe esposto con maggiore frequenza a disturbi respiratori.



Per effettuare le analisi, i ricercatori statunitensi hanno utilizzato un algoritmo che ha calcolato le coincidenze tra le nascite di quasi due milioni di persone avvenute nell'arco di 28 anni e la presenza di quasi 1.700 malattie diverse.