Giornata mondiale contro l'Aids, dai nuovi studi ai test gratuiti: le iniziative in Italia

1 dicembre 2015 Giornata mondiale contro lʼAids, dai nuovi studi ai test gratuiti: le iniziative in Italia Per lʼoccasione la facciata del Pirellone è illuminata con la scritta "Stop Aids". Presentate a Perugia nuove molecole al selenio che uccidono il virus Hiv

Il primo dicembre si celebra la Giornata mondiale contro l'Aids. Anche in Italia, come ogni anno, sono tante le organizzazioni impegnate in campagne di sensibilizzazione, raccolte fondi e test gratuiti, a cominciare dalla Lega italiana per la lotta contro l'Aids (Lila). Per l'occasione la facciata del Pirellone di Milano è stata illuminata con la scritta "Stop Aids". E' stato presentato a Perugia, inoltre, uno studio che mira a uccidere il virus Hiv con molecole al selenio.

Da Catania a Torino sono molte iniziative organizzate: dalle giornate di test gratuito a proiezioni, spettacoli teatrali e serate in discoteca. L'obiettivo è univoco: promuovere la conoscenza dell'Aids e la prevenzione, soprattutto tra i più giovani. Le iniziative sono realizzate con il contributo di coop che, per l'occasione, hanno donato alla Lila 25mila preservativi a suo marchio, che saranno distribuiti gratuitamente insieme al materiale informativo dell'associazione.



Test gratuiti - Le sedi locali della Lila di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Como, Livorno, Firenze, Milano, Roma, Torino e Trento organizzeranno giornate di test gratuito. A Milano, in particolare, si parte con la possibilità di effettuare gratuitamente ogni primo giovedì del mese il test rapido salivare per HIV e HCV (virus dell'epatite C) presso la sede Lila di via Carlo Maderno 4, dalle 17 alle 20.30 con la presenza di un medico e di un counselor. Primo appuntamento: giovedì 3 dicembre.



Fatti un regalo, fai il test - Secondo l'Istituto superiore di sanità, in Italia la percentuale di soggetti inconsapevoli di aver contratto l'Hiv va dal 13 al 40% in più delle oltre 94mila persone già accertate, per un totale di 100/150mila casi. Un dato che va di pari passo con quello secondo cui nel nostro Paese oltre il 50% delle persone scopre di avere l'Aids in una fase molto avanzata dell'infezione. Per questo, fino al 6 dicembre, Lila Onlus lancia Fatti un regalo: fai il test!, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi con SMS solidale al 45504. L'intento è promuovere la conoscenza e l'uso del test rapido salivare per l'Hiv che consente una diagnosi tempestiva e la successiva cura, nonché l'adozione di comportamenti corretti per prevenire la trasmissione ad altre persone.