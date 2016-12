Firenze, bimbo di 9 anni operato all'addome con un "super robot"

L'operazione è stata effettuata, spiega Masieri, praticando "dei piccoli fori sull'addome nei quali sono state inserite cannule che veicolano gli strumenti chirurgici". "Abbiamo utilizzato invece l'ombelico - prosegue - per introdurre la cannula con l'ottica che ci consente un ingrandimento di immagine in 3D, dettagliatissima". Sempre in Toscana, a Siena, pochi mesi fa è stato realizzato il primo intervento alla tiroide con robot e senza cicatrici.



La stenosi ureterale che affliggeva il bambino colpisce quello che è il punto di passaggio tra la pelvi (nella quale si raccoglie l'urina prodotta dai reni) e l'uretere, il piccolo condotto che porta l'urina dentro alla vescica. Una condizione, insomma, che richiede una precisione millimetrica in ambito operatorio. "Il robot - spiegano i medici - permette una grande precisione in tutte le fasi dell'intervento, in futuro lo utilizzeremo anche per bambini più piccoli".



"Un salto nel futuro" - L'operazione, viene spiegato in una nota diffusa dal Meyer, è stata "un salto nel futuro". Il tutto è stato reso possibile grazie al Centro interaziendale per lo sviluppo e l'innovazione in urologia pediatrica, nato in estate dall'accordo tra l'Università di Firenze, Meyer e Careggi "per condividere le conoscenze e le risorse tecnologiche, tra cui l'approccio robotico".