Dona spontaneamente un rene a un paziente e innesca una "catena di trapianti": salve quattro persone

Una donna lombarda, di 60 anni, ha spontaneamente donato il suo rene per innescare una 'catena di trapianti' che ha salvato quattro pazienti. Lo ha riferito il ministro della Salute Beatrice Lorenzin in una conferenza stampa. Tale rene è stato utilizzato a Pisa, dove un congiunto del trapiantato ha donato lo stesso organo a un concittadino. Il secondo donatore pisano ha poi donato un rene a un senese. Un cittadino di Siena, infine, ha donato lo stesso organo ad una struttura di Bergamo, che è stato poi trapiantato in un paziente in lista d'attesa.