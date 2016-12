Da una ricerca italiana arriva il bite per denti che aiuta a perdere peso

Un apparecchio per denti in grado di far dimagrire favorendo il senso di sazietà . Si chiama DentaSlim-Up ed è frutto di una ricerca tutta italiana effettuata dalla biologa Roberta Carotenuto che promette di abbassare il peso corporeo senza ricorrere a cure invasive o diete ferree. Il nuovo brevetto è un bite che limita i movimenti della lingua durante la masticazione e aumenta i tempi necessari all'assunzione del cibo.

Questione di lingua - "Da anni mi occupo con passione del problema dell'obesità e del sovrappeso", racconta la Carotenuto. E aggiunge: "L'idea alla base del dispositivo è stata quella di progettare un sistema che possa limitare i movimenti della lingua durante la masticazione e ridurre il volume del cavo orale, rendendo la masticazione più lenta e difficoltosa e aumentando i tempi necessari all'assunzione del cibo, favorendo il fisiologico senso di sazietà". Il brevetto è risultato tra i progetti vincitori di Bio Plug In, il contest nazionale per startup organizzato dall'Ordine Nazionale dei Biologi.



Mangiare con calma - L'abitudine di mangiare velocemente, senza masticare adeguatamente il cibo, è uno dei motivi principali dell'insorgenza di problemi di peso e alimentari. Il nuovo bite italiano agisce proprio a livello masticatorio, "bloccando" l'ingordigia di chi è abituato a ingurgitare in fretta i propri pasti. Il sistema, inoltre, favorisce la corretta alimentazione poiché rende difficile l'assunzione di cibi più complessi e calorici come dolci, pane e pizza.



Lotta all'obesità - "Spesso chi soffre di obesità – prosegue Carotenuto – mangia velocemente e voracemente e tarda a sentire il senso di sazietà: per questo mi è venuto in mente di brevettare qualcosa che potesse aiutarli iniziando dalla bocca". Si calcola che circa 1,9 miliardi di persone nella popolazione mondiale siano affetti da obesità o sovrappeso e che la prevalenza di questa condizione sia in aumento in tutte le fasce d'età.