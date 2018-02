Bergamo, separate le due gemelline siamesi con il fegato in comune

Due gemelline siamesi nate a Bergamo ad agosto sono state separate durante un delicato intervento all'ospedale Papa Giovanni XXIII della città lombarda: l'operazione, che ha avuto luogo una settimana fa, è stata la prima del genere in Lombardia e tra le pochissime mai portate a termine in Italia. Alla nascita le bambine erano unite nella parte del corpo in cui corrono i dotti biliari e condividevano una piccola parte del fegato e dell'intestino.