Bere caffè fa bene sotto le lenzuola: due tazzine combattono la disfunzione erettile

Una o due tazzine di caffè al giorno possono migliorare le prestazioni degli uomini sotto le lenzuola. Un gruppo di ricercatori dell'Università del Texas ha infatti svelato che un quantitativo tra gli 85 e i 170 milligrammi di caffeina al giorno è in grado di ridurre del 42% il rischio di disfunzione erettile. Una percentuale che scende al 39% per chi invece ne consuma tra 171 e 303 milligrammi al giorno. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Plos One .

Il "segreto" della caffeina - L'ipotesi degli scienziati è che la caffeina inneschi una serie di meccanismi metabolici che inducono le arterie del pene a rilassarsi, aumentando il flusso sanguigno. I test sono stati effettuati su un campione di 3.724 uomini e hanno rivelato che gli effetti prodotti sono gli stessi anche se al posto del caffè si assumono tè o bevande gassate. E anche nel caso di persone affette da sovrappeso, obesità e ipertensione, tutti fattori di rischio per lo sviluppo di disfunzione erettile.



Il rischio resiste nei soggetti diabetici - "Abbiamo riscontrato una riduzione della prevalenza di disfunzione erettile negli uomini obesi, in sovrappeso o ipertesi - spiega il dottor David S. Lopez, autore dello studio - ma ciò non è accaduto in chi invece era affetto da diabete". E aggiunge: "Il diabete rappresenta uno dei più forti fattori di rischio per la disfunzione erettile, quindi questo non è sorprendente".