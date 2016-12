4 maggio 2015 Bere acqua aumenta il metabolismo del 30%: un aiuto contro i chili di troppo Diversi studi rivelano che l'effetto brucia-calorie dura 30-60 minuti: l'importante è bere spesso durante l'intero arco della giornata Tweet google 0 Invia ad un amico

15:13 - Centrare l'obiettivo della prova costume può essere facile come... bere un bicchiere d'acqua. Diversi studi scientifici rivelano infatti che il consumo di due bicchieri d'acqua a temperatura ambiente al giorno aumenta del 30% il tasso del metabolismo, condizionando così la quantità di calorie che il nostro organismo brucia quotidianamente. L'effetto benefico contro i chili di troppo può durare 30-60 minuti: ecco perché è importante bere spesso.

I benefici della termogenesi - Da sempre quella di bere più acqua è una delle pratiche raccomandate dai nutrizionisti per raggiungere e mantenere un peso equilibrato. Il "segreto" di questo effetto benefico è legato a un processo fisiologico ed è stato confermato da ricerche cliniche: la termogenesi, cioè la produzione di calore da parte dell'organismo. In uno studio del 2003, che ha misurato l'effetto dell'acqua sul tasso metabolico, si legge che l'aumento di calorie bruciate "cominciava 10 minuti dopo aver bevuto e raggiungeva il suo apice a distanza di 30-40 minuti. Questo effetto si deve al fatto che l'acqua nel nostro organismo viene portata da 22 C a 37 C".



Un aiuto contro il sovrappeso - Un effetto simile è stato riscontrato nel 2011 da un gruppo di ricerca israeliano nei casi di bambini maschi in sovrappeso. In particolare è stato evidenziato un aumento medio del 25% del tasso metabolico dopo aver bevuto dell'acqua a 4 C: l'effetto cominciava entro 24 minuti dall'ingestione e durava in media 40 minuti.



Evitare di avere sete - "La letteratura scientifica - commenta Nicola Sorrentino, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino - rende evidente il ruolo dell'acqua nell'attivare i meccanismi metabolici della termogenesi, ossia produzione di calore con dispendio energetico, che ci aiutano realmente a perdere peso. L'effetto dell'acqua sul metabolismo è di breve durata, ecco perché è importante non solo bere, ma bere spesso durante tutto l'arco della giornata, senza arrivare ad avere sete".