Il limone, un frutto prezioso

- Vi siete mai chiesti quanti benefici si nascondano dietro un? Almeno. Dieci effetti benefici e dieciper inserire questo straordinario frutto nella nostra alimentazione quotidiana. Chi, infatti, da bambino non ha bevuto una bella spremuta di limone per scacciare via il raffreddore? E c’è addirittura chi lo consiglia contro il mal di testa.

Fin dall'antichità, il limone è sempre stato considerato un vero e proprio farmaco, un alleato, assieme ad altri alimenti, per il benessere e la salute del corpo.



Il perché, è presto detto: 1) Riequilibra il pH corporeo: grazie alle reazioni alcalinizzanti che innesca; 2) Ostacola l'insorgere dell'osteoporosi; 3) Possiede proprietà antibatteriche; 4) Migliora la digestione e favorisce il transito intestinale; 5) Combatte raffreddori ed influenze grazie al contenuto di Vitamina C e flavonoidi; 6) Contrasta l'acido urico e depura il fegato; 7) Rafforza i vasi sanguigni, grazie alla vitamina P; 8) Contribuisce a dissolvere i calcoli biliari e i calcoli renali grazie all'acido citrico; 9) Contrasta i radicali liberi, e dunque l'invecchiamento cellulare dell'organismo; 10) Secondo recenti studi, contrasterebbe l'insorgere di tumori.



Ecco, dunque, dieci ottimi motivi per utilizzare un frutto tanto prezioso e salutare nella nostra alimentazione. Oltretutto, il sud Italia vanta una straordinaria produzione di limoni grandi, dolci e succosi, quindi come non approfittarne?



Scopri di più sul mondo di Bioimis visitando il sito www.bioimis.it