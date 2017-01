Il pistacchio aiuta il cuore di ex fumatori

foto Afp Correlati Smettere di fumare fa bene al cuore anche se si ingrassa

Elettroshock per smettere di fumare 17:11 - Per chi ha detto addio alle sigarette, la vitamina E, contenuta in molti alimenti tra cui il pistacchio, può contribuire a migliorare i benefici dati al cuore dall'abbandono delle "bionde". Lo rivela una ricerca della Ohio State University presentata al meeting annuale di biologia sperimentale di Boston.

Il test - Gli studiosi hanno analizzato un piccolo campione composto 30 persone che fumavano almeno mezzo pacchetto di sigarette ai giorno, alle quali è stato chiesto di smettere di fumare per sette giorni. A sedici di loro è stato somministrato un supplemento di vitamina E, agli altri un placebo. Dopo una settimana la circolazione sanguigna di chi aveva smesso di fumare risultava migliorata in media del 2,3 per cento, mentre in coloro che avevano preso anche il supplemento vitaminico vi era un ulteriore miglioramento, dell'1,5 per cento.



Secondo gli scienziati, è importante, in ogni caso, ricordare che questi effetti benefici si sono riscontrati non con la variante più diffusa in commercio della vitamina E, cioè l'alfa tocoferolo, ma con un'altra variante, il gamma tocoferolo, presente per esempio anche in alcuni alimenti come i semi di zucca, i pistacchi e l'olio di soia.