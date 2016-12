Coca-Cola, ricetta storica cambiata

foto LaPresse Correlati Bibite killer, forse 200mila vittime l'anno 17:34 - In base a un annuncio ufficiale della Coca Cola, sta per cambiare la ricetta della bibita più famosa al mondo per eliminare il 4-metilimidazolo (4-MEI), sostanza giudicata pericolosa e cancerogena. Questo ingrediente era già finito nel mirino nel marzo del 2012 quando ne sono state diminuite le dosi per le vendite negli Stati Uniti. - In base a un annuncio ufficiale della Coca Cola, sta per cambiare la ricetta della bibita più famosa al mondo per eliminare il 4-metilimidazolo (4-MEI), sostanza giudicata pericolosa e cancerogena. Questo ingrediente era già finito nel mirino nel marzo del 2012 quando ne sono state diminuite le dosi per le vendite negli Stati Uniti.

La legge californiana - Una nuova norma in California ha abbassato la dose giornaliera ammissibile a 29 microgrammi mentre una lattina ne conteneva tra i 142 e i 146. Il più grande rischio per la Coca-Cola sarebbe stato quello di ammonimenti sulla confezione simili a quelli per il fumo con l'iscrizione: "Attenzione, questo prodotto contiene prodotti chimici riconosciuti dallo Stato della California come cause di cancro, malformazioni fetali e altri problemi legati alla riproduzione".



La sostanza sotto accusa - Il 4-metilimidazolo è prodotto al momento della fabbricazione del colorante caramello E110d, utilizzando l'ammoniaca o il solfito di ammonio. E' un cancerogeno riconosciuto sugli animali che colpisce il fegato, la tiroide, il sangue e i polmoni. Nonostante ciò, la sua tossicità sull'uomo non è ancora stata dimostrata e le agenzie di sicurezza alimentare di Canada ed Europa non ne hanno ancora stabilito delle soglie di consumo.



Il gusto non cambierà - Pertanto, la Coca-Cola ha deciso di sua iniziativa di modificare completamente la sua ricetta, anche per l'Unione europea, sebbene non ne avesse alcun obbligo. L'azienda annuncia che ha "l'intenzione di estendere a tutti i Paesi l'utilizzo del caramello con un processo modificato, al fine di semplificare la nostra catena di approvvigionamento, i nostri sistemi di produzione e distribuzione. La messa in atto di questa operazione è in corso di sviluppo". Inoltre, anche se la ricetta cambierà, il gusto della bevanda rimarrà lo stesso: solo il processo di colorazione della bevanda si evolverà.