Senza reggiseno stanno più su

Meno sensibilità al seno dopo la plastica 15:46 - Non portare il reggiseno o indossarlo solo in modo saltuario non solo non fa ricadere i seni, ma anzi aiuta a tenerli su: lo sostengono alcuni studiosi francesi dell'ospedale di Besancon che da quindici anni seguono i casi di 130 donne. Secondo il professor Jean-Denis Rouillon, intervistato dalla radio France Info, il reggiseno sarebbe piuttosto "un falso bisogno".

Liberi da costrizioni - I medici francesi ribaltano così l'idea comune secondo la quale i seni avrebbero la tendenza a ricadere, senza alcun sostegno, col passare degli anni e con l'età. Non solo questo sarebbe erroneo, ma lasciare liberi i seni, piuttosto che chiuderli in restrizioni, li aiuterebbe a restare alti e a mantenersi meglio.



Al momento si tratta solo dei primi risultati dello studio riscontrati sui seni di 130 donne, che si sono prestate all'esperimento e che quindi da 15 anni accettano di farsi misurare regolarmente l'evoluzione dei seni.



Ma è solo tra dieci anni che i dati potranno considerarsi definitivi. Per ora, le donne che partecipano allo studio riscontrano anche un altro beneficio. Affermano infatti di "avere molto meno male alla schiena" da quando non portano il reggiseno.