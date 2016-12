Cervello più creativo in mezzo alla natura

foto Afp Correlati Il digitale cambia la mente?

12:34 - Camminare in montagna o sui sentieri di parchi naturali, senza avere per le mani né uno smartphone né un tablet, aumenta le capacità di pensiero creativo sino al 50 per cento. La notizia viene da uno studio delle università dello Utah e del Kansas.

La ricerca - Sono stati esaminati 56 individui, divisi in otto gruppi. Sono stati inviati rispettivamente nelle montagne e nei campi dell'Alaska, del Colorado, del Maine o dello Stato di Washington. I volontari non avevano con sè telefono cellulare, tablet, computer, né altri gadget elettronici e hanno trascorso quattro giorni immersi nella natura.



Prima di partire, la metà dei soggetti, ossia 28 di loro, è stata sottoposta a test di misurazione delle attività cognitive complesse, come la capacità di ragionare creativamente o risolvere problemi. L'altra metà dei volontari ha fatto gli stessi test al quarto giorno di immersione nella natura: le loro capacità creative sono risultate superiori in media del 50 per cento rispetto agli altri.



Break cerebrale - Gli autori hanno spiegato: "L'esposizione all'ambiente naturale appare avere un impatto sulla corteccia cerebrale pre-frontale la cui attività è associata alla creatività e al multitasking (la capacità di svolgere più azioni contemporaneamente n.d.r.)".



David Strayer, coordinatore dello studio, ha concluso: "Distaccarsi dagli oggetti tecnologici di ogni giorno come i telefoni e i social media permette al cervello di riposare e reinstaurare i processi di pensiero creativo".