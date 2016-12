I frutti di bosco salvano il cuore

foto Afp Correlati Cuore rigenerato dopo l'infarto

Un'arma preventiva per i problemi cardiovascolari si potrebbe trovare nei frutti di bosco. Più in dettaglio, tre porzioni a settimana di fragole o mirtilli, pari a un peso di circa 450 grammi, ridurrebbero il rischio di infarto di un terzo nelle donne. Questi i risultati di uno studio condotto dalla Harvard School of Public Health di Boston e pubblicato sulla rivista Circulation.

La ricerca

Più di 90mila donne con un'età compresa tra i 25 e i 42 anni sono state monitorate per diciotto anni. Ogni quattro anni le partecipanti hanno compilato un questionario sulle proprie abitudini a tavola. Durante lo studio sono stati registrati 405 casi di infarto.



I ricercatori hanno incrociato i dati su alimentazione e attacchi cardiaci ed è emerso che le donne che consumavano più fragole e mirtilli avevano un rischio infarto ridotto del 32 per cento rispetto a coloro che ne consumavano meno, a parità di tutti gli altri fattori come, per esempio, età e peso.



Per gli scienziati è possibile che il potere salva-cuore dei frutti di bosco derivi dal loro alto contenuto in antiossidanti, in particolare certi tipi di flavonoidi detti antocianine.