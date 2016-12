Hai un cane? Vivi più a lungo

foto Afp Correlati Ansia? Invecchi più in fretta

Alzheimer: esercizio fisico meglio della dieta 16:37 - "Il cane è il migliore amico dell'uomo" si usa dire. Ma sembra che gli amici a quattro zampe siano addirittura un elisir di lunga vita. O quanto meno un ingrediente della pozione insieme a un matrimonio felice e a tanti buoni amici. Lo studio Grant ha scoperto che tutti questi fattori sono più importanti di dove sei nato, del livello economico e della classe sociale. - "Il cane è il migliore amico dell'uomo" si usa dire. Ma sembra che gli amici a quattro zampe siano addirittura un elisir di lunga vita. O quanto meno un ingrediente della pozione insieme a un matrimonio felice e a tanti buoni amici. Lo studio Grant ha scoperto che tutti questi fattori sono più importanti di dove sei nato, del livello economico e della classe sociale.

Iniziato nel 1940, lo studio ha seguito più di duecento americani giovani, bianchi e in salute dalla giovinezza fino alla vecchiaia con valutazioni a distanza di due anni. Il report ha scoperto che la longevità ha molto più a che fare con la felicità che con la classe sociale.

L'attuale direttore della ricerca, George Vaillant della Harvard Medical School che le relazioni appaganti sono la chiave per una vita lunga e felice, aggiungendo che solo quattro dei trentuno uomini single dello studio sono ancora in vita oggi, a differenza di più di un terzo di coloro all'interno di un rapporto di coppia duraturo e soddisfacente.

Il matrimonio è bello dopo i 70 La ricerca ha scoperto che i matrimoni apportano maggiore appagamento dopo i settant'anni e come invecchiamo dopo gli ottant'anni dipende per lo più da abitudini che si sono formate prima dei cinquant'anni, più che dai geni. Vaillant ha spiegato: "Avere una famiglia che ti ama è di grande importanza ma dai settanta ai novant'anni sareste sorpresi dalle persone che, a dispetto di enormi privazioni, provano a trovare ancora l'amore" Inoltre, il ricercatore ha aggiunto: "Se vuoi essere felice e non hai un bambino di sei mesi che ti sorride, prendi un cucciolo".