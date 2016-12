La manicure può esporre a epatite C

foto Afp Correlati Epatite C: una lotta da vincere 11:10 - Anche la manicure potrebbe essere un mezzo di trasmissione dell'epatite C. La pratica di abbellimento delle mani, se condotta in maniera errata, potrebbe condurre alla trasmissione del virus così come i piercing e i tatuaggi. Occorre tenere gli occhi aperti, dunque, anche quando si va dall'estetista.

Antonio Gasbarrini, ordinario di Gastroenterologia presso l'Università Cattolica del S.Cuore di Roma e presidente della Fondazione italiana ricerca in epatologia spiega: "Queste procedure devono essere effettuate solo in ambienti che rispettano, oltre a un'igiene rigorosa, strumenti usa e getta. La diffusione del virus C si argina fondamentalmente con il massimo rispetto delle norme igieniche".

I fattori di rischio Una delle principali modalità di trasmissione del virus è la condivisione di aghi o siringhe. Ma non è l'unica. Altri fattori includono il tatuaggio e il body piercing eseguiti in ambienti non igienicamente protetti o con strumenti non sterilizzati, la trasmissione dell'infezione per via perinatale al proprio figlio, la trasfusione di sangue non sottoposto a screening, tagli o punture con aghi o strumenti infetti in contesti ospedalieri, ma anche la condivisione dei dispositivi per l'assunzione di droghe inalabili e di spazzolini dentali o spazzole da bagno contaminati, se utilizzati in presenza di minime lesioni della cute o delle mucose.

Anche se l'Epatite C non è facilmente trasmissibile attraverso i rapporti sessuali, rapporti non protetti, anche con più partner, sono associati a un rischio maggiore di contrarre l'HCV.