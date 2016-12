La tangoterapia approda in ospedale

foto Afp 14:00 - Sguardi che si incrociano, mani che si stringono e...casquet. Non in una milonga ma in un ospedale. Sì, perché il tango, ballo della passione per eccellenza, è diventato anche una terapia.

Il reparto di riabilitazione specialistica dell'ospedale San Giuseppe di Milano ha scelto di introdurre la tangoterapia nei protocolli clinici. L'obiettivo è accompagnare il recupero di malattie come morbo di Parkinson, sclerosi multipla, esiti di ictus, disturbi dell'equilibrio neurogeni e patologie croniche respiratorie.

Un ballo non elitario Il tango argentino è adatto a tutti e agisce positivamente sulla sfera fisica, psicologica e relazionale. Per quanto riguarda l'aspetto fisico, è indicato come allenamento allo sforzo/riabilitazione in pazienti con patologie respiratorie e cardiocircolatorie e per chi è affetto da problemi dell'equilibrio, del controllo della postura di origine ortopedica e di natura neurologica come sclerosi multipla e morbo di Parkinson.