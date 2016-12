Sigaretta in auto? Smog alle stelle

foto Afp Correlati Il fumo passivo nuoce alla memoria

Pacchetti senza logo: più attenzione agli avvisi sui rischi per la salute 11:07 - Fumare in auto è un attentato alla salute dei passeggeri. Anche se il finestrino è aperto o l'aria condizionata è accesa, per colpa delle bionde i livelli di smog nell'abitacolo decuplicano in media. Se il guidatore è un tabagista accanito le concentrazioni di particolato arrivano addirittura a centuplicare.

Lo studio più vasto mai condotto L'effetto delle sigarette fumate durante un viaggio in auto è stato misurato in passato anche in Italia, in particolare dagli scienziati dell'Istituto nazionale tumori di Milano che ogni anno, in occasione della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio, con una serie di esperimenti e simulazioni mostrano ai ragazzi delle scuole gli effetti negativi del fumo su ambiente e salute.

Quello scozzese, però, è descritto come lo studio più vasto mai condotto finora sullo smog da fumo in automobile.