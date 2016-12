Osteoporosi? Si scopre dal dentista

foto Afp Correlati Più alcol meno osteoporosi? 11:21 - La diagnosi dell'osteoporosi fino a questo momento poteva essere effettuata solo dopo una frattura. Adesso, invece, è possibile prevedere il rischio di sviluppare la patologia.

I dentisti della Manchester University hanno realizzato una tecnologia pionieristica chiamata Osteodent che può rintracciare chi è a rischio osteoporosi osservando le scannerizzazioni dentali anni prima che la condizione si sviluppi.

Ricordiamo che l'osteoporosi è una malattia che causa una riduzione della densità delle ossa, rendendole deboli e più soggette a rottura.

La mascella ai raggi X Lo studio britannico ha mostrato che la deteriorazione delle ossa nella mascella che viene sottoposta di routine ai raggi X prima di una cura dentale può rivelare se la deteriorazione ossea sta colpendo anche altre parti del corpo.

La ricerca ha analizzato cinquemila lastre dentali di pazienti con un'età dai 15 ai 94 anni. Non è stato osservato alcun cambiamento nella densità ossea nelle donne fino all'età di 42 anni: dopo tale soglia, d'età la perdita di densità vede una forte accelerazione.

Confrontando le lastre con quelle di altre parti del corpo è emerso che la perdita di densità riscontrata nella mascella era della stessa entità di quella riscontrata in altre parti.