Bisfenolo A nemico della linea

Philadelphia, cala il tasso di obesità grazie a restrizioni su bibite e snack 15:36 - Diete poco salutari e mancanza di esercizio non sono gli unici responsabili da additare in caso di obesità. Il Bisfenolo A (Bpa) potrebbe condividere parte della colpa. Il Bisfenolo A è un additivo della plastica, gli scienziati hanno scoperto che i bambini con alti livelli di questa sostanza chimica disturbatrice del sistema endocrino hanno più probabilità di essere obesi rispetto ai coetanei con livelli più bassi di Bisfenolo A. Il report è stato pubblicato sul Journal of the American Medical Association's ed è stato condotto da Leonardo Trasande, docente di pediatria e medicina ambientale alla Scuola di Medicina della New York University.

Studio e risultati Trasande e i suoi colleghi hanno passato in rassegna l'indice di massa corporea e l'esposizione al Bisfenolo A (determinata misurando la sostanza chimica nelle urine) in 2.838 bambini con un'età dai 6 ai 10 anni che hanno partecipato a un programma di monitoraggio sulla salute nazionale statunitense tra il 2003 e il 2008. Circa il 34 per cento dei bambini era sovrappeso e il 18 per cento era obeso.

Coloro con i più alti livelli di Bisfenolo A avevano anche la maggiore percentuale di obesità pari al 22,3% mentre tra coloro con i più bassi livelli la percentuale di obesità è precipitata al 10 per cento. Si tratta di una probabilità raddoppiata tra coloro con i più alti livelli di esposizione al Bisfenolo A.

Trasande ha detto: "Si tratta di un'associazione fortissima, ed è trasversale alle stratificazioni socioeconomiche. Diete poco salutari e mancanza di attività fisica sono gli elementi che contribuiscono maggiormente all'obesità infantile ma questo studio mostra che dovremmo considerare i fattori ambientali come un terzo fattore in grado di contribuire alla diffusione della patologia".

Il Bisfenolo A è ovunque La sostanza chimica fortemente associata allo sviluppo dell'obesità è ubiqua nel nostro ambiente. Si trova in anzitutto nelle materie plastiche utilizzate per il confezionamento dei cibi e nei rivestimenti delle lattine di alluminio, ma anche nelle otturazioni dentali e nel rivestimento degli scontrini.