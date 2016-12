Più memoria per le neo mamme

foto Afp Correlati Più memoria se riposi

11:54 - Avere un bambino può migliorare la memoria nelle donne. In una serie di esperimenti le neo mamme hanno totalizzato in test di memoria visuo spaziale (basati sull'abilità di percepire e ricordare informazioni su ciò che si ha intorno) punteggi migliori rispetto alle donne che non hanno avuto figli.

La ricercatrice Melissa Santiago della Carlos Albizu University di Miami ha detto: “Dopo la gravidanza la memoria subisce delle modificazioni” presentando le sue scoperte durante un incontro dell'Associazione degli psicologi americani.

Lo studio La dottoressa Santiago ha analizzato informazioni provenienti da 35 donne madri per la prima volta con bambini dai dieci ai 24 mesi d'età e 35 donne senza figli.

Entrambi i gruppi hanno totalizzato punteggi simili nei test di intelligenza.

Per misurare la memoria visuo spaziale è stato mostrato loro un foglio contenente sei simboli per dieci secondi. Dopo è stato chiesto di disegnare ciò che ricordavano. Questo compito è stato ripetuto parecchie volte.

La prima volta in cui è stato mostrato il foglio, entrambi i gruppi hanno totalizzato all'incirca lo stesso risultato.

Ma la seconda e terza volta le madri hanno ottenuto punteggi migliori rispetto alle altre donne.

Più tardi è stata mostrata una varietà di simboli differenti e chiesto di ricordare quali erano presenti nel compito precedente. Di nuovo, le madri hanno dimostrato una memoria migliore.