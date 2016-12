Il futuro è il gel anticoncezionale per lui

foto Dal Web 16:10 - Un nuovo gel contraccettivo ormonale, applicato quotidianamente sulla pelle, riduce la produzione di spermatozoi. Con un'efficacia dell'89 per cento su coloro che l'hanno testato, potrebbe diventare una modalità di contraccezione affidabile e reversibile per gli uomini. - Un nuovo, applicato quotidianamente sulla pelle,. Con un'efficacia dell'89 per cento su coloro che l'hanno testato, potrebbe diventare una modalità di contraccezione affidabile e reversibile per gli uomini.

Com'è fatto I ricercatori hanno combinato un gel transdermico a base di testosterone al Nestrorone, una nuova progestina, ossia una sostanza ormonale sintetica affine al progesterone. "E' la prima volta che la combinazione di testosterone e Nestorone è applicata così sulla pelle per fornire le quantità adeguate di ormoni che permettono di sopprimere la produzione di sperma" spiega Christine Wang dell'Ucla Medical center.

Non riscontrati effetti indesiderati Gli uomini potranno in poco tempo utilizzare dei gel transdermici, annunciano gli autori, mentre fino ad adesso le ricerche sui contraccettivi maschili a base di testosterone e di progesterone combinati non avevano avuto successo, senza effetti secondari importanti. Qui la differenza con il Nestorone, l'ormone non ha l'attività androgenica che può provocare effetti secondari come l'acne o l'ipercolesterolemia.