Allarme pertosse, scarseggia il vaccino

L'insufficienza di vaccini si è aggravata notevolmente da settembre, a causa dell'aumento dei nuovi arrivi dei migranti in Europa. Questa situazione ha infatti obbligato diversi paesi dell'Unione Europea a modificare le proprie politiche vaccinali, in modo da poter somministrare i farmaci anche ai profughi adulti non vaccinati.



L'indicazione fornita per evitare ulteriori morti ed arginare la diffusione del batterio è di dare la priorità alle vaccinazioni nel primo anno di vita; in quanto, sebbene la pertosse non sia altro che una malattia fastidiosa per gli adulti, può essere letale per i neonati.