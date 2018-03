Alimentazione, una colazione sostanziosa aiuta a dimagrire

Una dieta che prevede una colazione sostanziosa non solo fa bene alla salute , ma aiuta a dimagrire. E' quanto emerge da uno studio israeliano della Tel Aviv University secondo cui il pasto mattiniero, seguito da un pranzo di media entità e una cena leggera , stimolerebbe la perdita di peso. I ricercatori hanno osservato per tre mesi lo stato di salute di una trentina di volontari, obesi con diabete di tipo 2 e un'età media di 69 anni.

Una parte del gruppo preso in esame è stata sottoposta alla cosiddetta "dieta B" (colazione abbondante, pranzo più piccolo e cena decisamente leggera), mentre il resto dei soggetti ha seguito la dieta 6M": sei mini-pasti quotidiani. "Non è quanto si mangia, non sono le calorie di per sé è anche a che ora del giorno si mangia. Il metabolismo cambia a seconda delle ore. Una cosa è una fetta di pane al mattino una alla sera", ha spiegato la coordinatrice del team di ricerca Daniela Jakubowicz.



A tre mesi di distanza, la tesi degli scienziati è stata confermata dai risultati dei test: i pazienti a dieta B erano dimagriti di cinque chili. Quelli che seguivano la dieta dei sei mini-pasti erano invece ingrassati di 1,4 chili.



I ricercatori hanno inoltre monitorato costantemente i livelli di glucosio dei volontari. Il risultato? I pazienti sottoposti al regime con la colazione più nutriente hanno evidenziato una significativa riduzione del tasso di glucosio nel sangue solo dopo 14 giorni dall'inizio della dieta.