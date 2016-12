In Europa, nonostante la qualità dell'aria stia migliorando , l'inquinamento atmosferico resta il principale fattore ambientale di rischio per la salute umana. Tanto che, secondo il rapporto "Qualità dell'aria in Europa 2016" dell'Agenzia europea per l'ambiente, lo smog abbassa la qualità della vita ed è la causa stimata di 467mila morti premature l'anno in tutto il continente.

Lo studio - I dati si riferiscono a un monitoraggio dell'aria compiuto dal 2000 al 2014 in oltre 400 città europee. Secondo i ricercatori, i "nemici" più letali per la salute umana sono polveri sottili (Pm2,5 e Pm10), biossido di azoto (NO2) e ozono troposferico (O3). L'impatto stimato dell'esposizione a questi ultimi due agenti inquinanti è considerata responsabile rispettivamente di 71mila e 17mila morti premature in Europa.



"La riduzione delle emissioni inquinanti ha portato a miglioramenti nella qualità dell'aria in Europa, ma non abbastanza per evitare danni inaccettabili all'uomo e all'ambiente", ha sottolineato Hans Bruyninckx, direttore dell'Eea. "Abbiamo bisogno di affrontare alla radice le cause dell'inquinamento atmosferico, che richiede una trasformazione fondamentale e innovativa dei nostri sistemi nell'ambito della mobilità, dell'energia e dell'alimentazione", ha aggiunto.



Strasburgo vara nuovi limiti a inquinanti aria - Intanto il Parlamento europeo ha varato una direttiva per imporre limiti più bassi ai principali inquinanti per abbassarne entro il 2030 la quantità nell'atmosfera sotto i livelli del 2005. Le particelle incriminate vanno dal biossido di zolfo, causa delle piogge acide, al particolato che può causare malattie respiratorie e cardiovascolari.