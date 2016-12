29 gennaio 2015 6 motivi per lasciare le scarpe fuori di casa Migliora l'igiene e fa bene ai muscoli: camminare scalzi tra le quattro mura domestiche offre non pochi vantaggi alla salute di tutta la famiglia Tweet google 0 Invia ad un amico

View image | gettyimages.com 1. Batteri - La suola e la parte esterna delle scarpe possono ospitare fino a 400mila batteri che causano malattie come diarrea, meningite o polmonite. Lo rivela uno studio dell'Università dell'Arizona. E' quindi consigliabile lasciare le scarpe fuori dall'ambiente domestico, specie se ci sono persone ammalate o convalescenti View image | gettyimages.com 2. Sostanze tossiche - Erbicidi, pesticidi e altri prodotti usati in agricoltura e giardinaggio. Uno studio dell'Environmental Protection Agency ha dimostrato che queste sostanze tossich possono essere facilmente trasportate dall'esterno all'interno tramite le scarpe che indossiamo. Le quantità dei residui a lungo andare potrebbero addirittura essere superiori a quelle presente su frutta e verdura fresca non biologica View image | gettyimages.com 3. Sporcizia - Forse il motivo più evidente. Al di là di batteri e tossine che non sono visibili a occhio nudo, lo sporco accumulato sulle scarpe può mettere a repentaglio l'igiene della casa. Lasciarle fuori permetterà inoltre di usare meno detersivi per le pulizie, facendo anche un favore all'ambiente e al Ph della pelle View image | gettyimages.com 4. Inquinamento acustico - Le suole e i tacchi delle scarpe possono fare davvero un gran baccano per chi vive al piano inferiore o comunque vicino a voi. Gli effetti dei rumori più o meno forti in un contesto silenzioso e "rilassato" possono essere anche gravi in termini di stress e insonnia View image | gettyimages.com 5. Muscoli - Le scarpe mantengono le dita dei piedi rigide e "intrappolate". Camminare a piedi nudi in casa contribuisce dunque a rafforzare i muscoli dei piedi e a migliorare l’elasticità delle dita. Con benefici garantiti anche per la circolazione View image | gettyimages.com 6. Piedi piatti - Secondo alcuni studi, le persone e in particolare i bambini che vanno abitualmente scalzi hanno un rischio minore di sviluppare i cosiddetti "piedi piatti". Nelle scarpe la pianta del piede si "stende" come una pizza, provocando un'anomalia dell'arco plantare e influendo anche sull'equilibrio