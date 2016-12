E' il "Blue Monday", il giorno più triste Ecco tutti i consigli per affrontarlo

08:42 - Siete depressi? Non preoccupatevi, oggi oltre a essere lunedì è anche il "Blue Monday": il giorno più triste dell'anno. A calcolare la data con precisione, nei primi anni 2000, uno psicologo dell'Università di Cardiff, Cliff Arnall, che tramite una complicata equazione è riuscito a stabilire che il terzo lunedì di gennaio è effettivamente il giorno in cui ci sentiamo più tristi.

Le cause del "Blue Monday" - Il calcolo prende in considerazione le condizioni meteo sfavorevoli, il buio presto la mattina, i debiti accumulati per i regali di Natale, il calo di motivazione e la crescente necessità di darsi da fare.



In realtà di scientifico ci sarebbe ben poco: sarebbe infatti la trovata di un'agenzia pubblicitaria per incentivare i viaggi dopo le vacanze natalizie.



I consigli per affrontarlo - In Gran Bretagna però il tema viene preso molto sul serio, tanto che è stato calcolato che proprio in questa giornata aumenta il numero di astensioni dal lavoro e molti enti no profit, prima fra tutti Mental Health Uk, che si occupa della salute mentale, si prodigano con consigli su come superare il lunedì più deprimente dell'anno.



Tra i principali vestirsi di colori brillanti, fare esercizio fisico, mangiare bene ed essere socievoli.