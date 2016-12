6 marzo 2014 Testicoli più piccoli tra gli adolescenti a causa dell'abuso di alcol e droghe Un problema in crescita che riguarda il 14 % dei ragazzi italiani Tweet google 0 Invia ad un amico

14:36 - L'eccesso di alcol e droghe sta provocando la diminuzione del volume dei testicoli tra gli adolescenti italiani. Il dato è emerso durante la conferenza Best, patrocinata da Società italiana di andrologia (Sia), Società italiana di sessuologia medica (Siams) e Società italiana di urologia (Siu) che si è tenuta a Roma.

Un problema per il 14% dei ragazzi - La scoperta è emersa nella campagna “Amico andrologo”, condotta su diecimila ragazzi nelle scuole di tutta Italia di cui oltre 4mila si sono sottoposti a una visita andrologica.



Andrea Isidori, andrologo dell'Università Sapienza di Roma, spiega: "Quello che è emerso è che il 14% dei ragazzi ha una riduzione del volume dei testicoli. Inoltre, dai dati preliminari, sembrerebbe esserci una diretta relazione tra il fenomeno e l'abuso di alcol e droghe, soprattutto per i ragazzi che assumono grandi quantità di alcol in poco tempo, il cosiddetto binge drinking''.



"C'è bisogno di informazione" - Dagli incontri, che i ragazzi facevano separatamente dalle compagne, è emersa una grande fame di informazioni sul sesso, a dispetto dei luoghi comuni sulla sovrabbondanza di notizie sul tema. ''Ci hanno bombardato di domande su diversi argomenti, dalla contraccezione ai sentimenti provati dalle ragazze - spiega Isidori -. Questo è un chiaro messaggio per le istituzioni, perché si decidano a introdurre l'argomento nelle scuole come avviene negli altri Paesi''.