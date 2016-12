Stare in piedi è il segreto semplice e potente per vivere a lungo

15:45 - Stare all'impiedi è il trucco per ritardare l'invecchiamento e vivere più a lungo. Quest'azione così semplice sarebbe tanto potente da prevenire l'invecchiamento del Dna. E' la scoperta dei ricercatori del Karolinska University Hospital di Stoccolma che è stata pubblicata sul British Medical Journal.

Se ti siedi muori prima - Secondo i ricercatori svedesi passare meno tempo seduti potrebbe essere più importante dell'esercizio. Le loro scoperte hanno mostrato una forte correlazione tra il tempo passato sulla sedia o sul divano e la lunghezza dei telomeri. I telomeri sono regioni terminali del cromosoma, il loro progressivoaccorciamento è associato all'invecchiamento cellulare.



L'esercizio fisico è importante ma... - Mai-Lis Hellenius, autore dello studio, spiega: "In molte nazioni, l'esercizio fisico è aumentato ma, allo stesso tempo, sono cresciute le ore che si passano seduti. Si sta facendo largo una preoccupazione riguardo, non solo alla bassa attività fisica, ma anche alla sedentarietà come nuovo fattore di rischio per la salute dei giorni nostri. Ipotizziamo che una riduzione nelle ore passate da seduti abbia una maggiore importanza dell'aumento delle ore dedicate all'esercizio".



... Anche il tempo passato sulla sedia - I ricercatori hanno posto sotto osservazione 49 adulti sovrappeso sedentari che hanno superato i sessant'anni e hanno misurato la lunghezza dei telomeri nelle loro cellule sanguigne. Metà di loro aveva preso parte a un programma di esercizio della durata di sei mesi, mentre gli altri no.



Il livello di attività fisica compiuto è stato registrato usando un diario e un contapassi. Lo studio ha rilevato che sebbene le persone che fanno più esercizio fisico hanno la tendenza a essere più sane, il fattore più importante per la lunghezza dei telomeri era quanto tempo passavano seduti. Gli scienziati hanno concluso che meno tempo una persona passava seduta, più lunghi erano i suoi telomeri e, quindi, maggiori le sue chance di vivere più a lungo.