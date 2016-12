15:28 - Votare online gli ospedali e costruire, giorno per giorno, una mappa dei migliori servizi offerti dalla sanità. E' quanto annunciato dal ministro Beatrice Lorenzin, che definisce l'operazione una "rivoluzione copernicana della salute". Un nuovo corso orientato alla "trasparenza", che darà voce e giudizio ai pazienti. Il portale dovesalute.gov.it, nelle intenzioni del governo, dovrebbe essere il "Tripadvisor" della sanità".

Il ministero intende dare ai pazienti informazioni credibili ed in tempo reale per poter scegliere gli istituti migliori dove curarsi. Evitando contrattempi, inutili costosi viaggi della speranza e disagi di vari natura. Un servizio costruito dagli stessi utenti, esattamente come avviene per la scelta di un semplice albergo per le vacanze o il week end sul celebre sito Tripadvisor, per migliaia di turisti.



Per il momento sarà possibile votare 49 istituti ospedalieri in tutta Italia, di cui soltanto sei si trovano nel Mezzogiorno. Si tratta dei cosiddetti Irccs, ospedali di eccellenza, che oltre a fare ricerca hanno attività di ricovero e cura. Quasi tutte le strutture dipendono dai governi regionali, e la cosa rende più difficoltosi i censimenti. Ma il ministro Lorenzin si dichiara ottimista e spera di poter censire tutti gli istituti regionali, estendendo l'operazione "trasparenza" non solo all'assistenza ospedaliera ma anche a quella territoriale: medici di base, farmacie e ambulatori.