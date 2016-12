Lecco, coprispalle hi-tech unico al mondo controlla la salute del neonato

14:15 - I parametri vitali del bebè possono essere tenuti sott'occhio grazie a una tutina dotata di sensori. Indisturbato da strutture invasive, con addosso solo il piccolo coprispalle hi-tech, il neonato può essere a contatto con la mamma mentre il suo stato di salute viene monitorato. Il primo sistema è stato installato all'ospedale Manzoni di Lecco. La ricerca ha coinvolto il Politecnico di Milano, l’azienda ospedaliera di Lecco, la società spin off ComfTech e le aziende Beta80 e AbAcus. Adesso, il via alla sperimentazione clinica.

Abbraccio o controllo? Non più un bivio - Il progetto Newborn Monitoring sarà condotto su trenta neonati nelle prime due ore di vita e durerà nove mesi. Così, spiegano dal Politecnico di Milano, non si dovrà più scegliere tra l'abbraccio materno e il controllo dello stato di salute: "Il monitoraggio clinico del neonato nell’immediato post-parto è fondamentale per la sua salute. Nonostante sia previsto dalle procedure cliniche, oggi non viene effettuato, preferendo assicurare il contatto materno. Il controllo viene, così, limitando alla sola ricognizione visiva".



Dati comunicati via Bluetooth e wi-fi - L'obiettivo finale è realizzare di una piattaforma per il monitoraggio dei neonati tramite sistemi biomedicali indossabili. I dati raccolti dal sistema tessile munito di sensori vengono mandati via Bluetooth a un punto di accesso che li trasferisce, tramite wi-fi, alla centrale di monitoraggio. Lì, i parametri vitali vengono registrati, analizzati e messi in archivio.