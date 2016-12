7 marzo 2014 L'8 marzo la gardenia di Aism

Acquistando la pianta si fa un'offerta per la ricerca sulla sclerosi multipla e per dare un sostegno alle pazienti che decidono di diventare mamme

12:25 - L' 8 e il 9 marzo, in occasione della festa della donna, torna in 3mila piazze italiane la gardenia di Aism (scopri quella più vicina a te sul sito) che si può acquistare con un contributo minimo di 15 euro. I fondi raccolti saranno destinati alla ricerca sulla sclerosi multipla e a progetti mirati per donne e giovani. La patologia, progressivamente invalidante e per cui non esiste una cura risolutiva, colpisce il genere femminile due volte più degli uomini.

Sclerosi multipla e maternità - Oltre che acquistando le gardenie, si può aiutare l'associazione inviando un sms solidale del valore di 2 euro al 45509 fino al 16 marzo. I fondi raccolti con la vendita delle gardenie saranno impiegati per finanziare la ricerca sulla sclerosi multipla, ma anche in progetti indirizzati a donne, giovani e famiglie.



In questo ambito, Aism ha lanciato due servizi. "Tuttoparladite" è un’iniziativa per le donne con sclerosi multipla resa possibile grazie ad altre mamme che hanno già vissuto e vivono in prima persona i dubbi e le paure nella decisione di avere un bambino. "Decidere la maternità" è invece un manuale pensato per affiancare chi deve prendere una decisione sulla maternità, come strumento per una scelta consapevole.