17 aprile 2014 I Google Glass entrano in sala operatoria

E' la prima volta che succede in Italia All'Humanitas di Rozzano (Milano) è stato utilizzato un prototipo come didattica per i medici. Le applicazioni sono potenzialmente moltissime

09:05 - I Google Glass sono arrivati in sala operatoria. Per la prima volta in Italia, gli occhiali di Mountain View sono entrati a far parte della strumentazione utilizzata durante i corsi di cardiologia interventistica presso la clinica Humanitas di Rozzano. Le applicazioni in ospedale sono molteplici: oltre alla didattica per i medici, c'è la possibilità di controllare più rapidamente i parametri vitali dei pazienti oppure avere un parere scientifico in diretta con altri colleghi.

"Un'opportunità nella formazione dei medici" - A indossarli è stata la dottoressa Patrizia Presbitero, pioniera della cardiologia interventistica: "Abbiamo deciso di sperimentarli perché rappresentano un'opportunità nella formazione dei medici. Attraverso i glass abbiamo mostrato il punto di vista di chi opera a una platea radunata in un'aula esterna. Le persone che hanno assistito all'intervento hanno visto cosa guardavo, su cosa mi soffermavo e qual era il rapporto con il personale di sala".



Rivoluzionari e pratici - I Google Glass sono anche molto pratici: "Sono molto leggeri. Noi siamo solitamente abituati agli occhiali piombati e un oggetto del genere è meno ingombrante. Altro aspetto da sottolineare è che non disturbano la visuale" ha spiegato la professoressa.



Per l'operatività, bisogna attendere solo la commercializzazione del prodotto da parte del colosso di Mountain View.