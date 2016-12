"Che influenza fa?", arriva su Internet il "meteo" del virus stagionale

12:42 - Che rischio di contagio c'è oggi? Per rispondere a quest'interrogativo è arrivato una sorta di "meteo", nuovo servizio del ministero della Salute. "Che influenza fa?", questo il nome dello strumento, consente di prevedere il picco dell'epidemia e pianificare studio, lavoro e vacanze.

Vedo, prevedo,... - E' una sorta di meteo interattivo disponibile sul sito www.campagnainfluenza.it. Disponibile anche come app per smartphone per i sistemi operativi iOS e Android. Con pochi click si può conoscere in anticipo il rischio di influenza, settimana per settimana, per età, riferendosi alle medie dei dati epidemiologici delle ultime stagioni influenzali.



Anche "Vaccinometro" e altri test - Sul sito sono scaricabili anche altri servizi interattivi di informazione, test e prevenzione sull'influenza e sulla vaccinazione. Il “Vaccinometro”, per esempio, permette di sapere rapidamente se l'utente deve ricorrere o meno alla vaccinazione.



"Come Stai?" consente, invece, all'utente di indicare i sintomi e ottenere un risultato, da discutere con il proprio medico, per scoprire se si tratta di influenza o di un semplice raffreddore.



Il "Puzzle Quiz", poi, è un gioco a premi rivolto principalmente ai ragazzi per imparare in modo divertente a prevenire l'influenza. Infine, sul sito sono presenti sei test per aiutare l'utente a gestire il problema influenza in gravidanza, sul lavoro, a casa, con i bambini, nelle persone anziane.