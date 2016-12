Smog tra sostanze più cancerogene

17:37 - Lo smog è tra le sostanze più cancerogene. A lanciare l'allarme contro l'aria "sporca" l'agenzia sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità (Iarc), che ha annunciato la decisione di inserire gli inquinanti dell'atmosfera tra i sicuri cancerogeni, insieme a sostanze come alcol e benzene.

Considerate le migliaia di morti - Gli esperti dell'agenzia, che hanno revisionato per una settimana più di mille studi in proposito effettuati in tutto il mondo, hanno citato nella decisione le 223mila morti nel mondo causate dagli inquinanti dell'aria nel 2010.



Anche se la composizione dell'atmosfera varia da zona a zona, sottolinea l'agenzia, le conclusioni sono valide in tutto il mondo.



Kurt Straif, curatore della monografia dell'Iarc sull'argomento, ha spiegato: "L'aria che respiriamo è inquinata da diverse sostanze cancerogene. Ora sappiamo che l'inquinamento dell'aria oltre a provocare una serie di danni per la salute è anche un potente cancerogeno".