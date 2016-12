Reggiseno tecnologico, lo slacci e parte un tweet sulla prevenzione del cancro

12:04 - Le lotte alle malattie al passo con i tempi. L'azienda greca OgilvyOne Atene, per sensibilizzare sul cancro al seno anche gli utilizzatori di social network, ha progettato un reggiseno high-tech capace di inviare un tweet ogni volta che viene slacciato. Questo innovativo indumento intimo chiamato "The Tweeting Bra", fa parte della nuova campagna Nestlè Fitness.

Nuova idea - Chissà se uomini e donne hanno mai desiderato una lingerie in grado di comunicare col web. A realizzare tutto questo ci ha pensato un'azienda greca, la OgilvyOne Atene, per la nuova campagna Nestlè Fitness. Un reggiseno che appena slacciato invia un tweet che promuove la consapevolezza del cancro al seno e la necessità per le donne di svolgere auto-esami, nel tentativo di mantenere la loro salute sotto controllo.

Come funziona - Sotto il gancio del nuovissimo "Tweeting Bra" si nasconde uno speciale meccanismo in grado, ogni volta che viene slacciato, di inviare un segnale al telefonino. Quest'ultimo lo notificherà a un server che genera un tweet. E' semplicissimo, basta compiere le stesse azioni che noi donne facciamo quotidianamente. Per chi volesse leggere i messaggi è stato creato anche l'account da seguire: @tweetingbra. Dal momento che la campagna sta accadendo in Grecia , la maggior parte dei tweet sono in greco ma non è escluso che coinvolaga ben presto altri Paesi.

Ecco un video su come funziona il "Tweeting Bra"