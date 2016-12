Palestra "bollente" per sudareIl no dei medici sportivi

18:22 - Quando i gradi aumentano troppo in palestra si possono avere problemi di salute. L'ultima moda statunitense prevede che le sale destinate all'attività fisica siano surriscaldate ma secondo gli esperti, ci potrebbero essere degli effetti nocivi. A lanciare l'allarme è l'American college of sports medicine (Acsm).

Non più di 22,5 gradi - In particolare, gli esperti invitano a non frequentare i corsi di ginnastica bollente, hot-yoga, hot-cycling e hot-spinning, se svolti in sale riscaldate con temperature dai 27 ai 35 gradi. Gli allenatori di tali corsi sostengono che aumentare la temperatura fa bene perché si suda di più, aumenta il battito cardiaco, il consumo calorico e la prestazione fisica.



Walter Thompson, della Acsm, fa sapere: "La temperatura ideale delle palestre non deve superare i 22,5 gradi, andare oltre può diventare pericoloso. Devono evitare di partecipare a tali sessioni hot tutti coloro che non sono in buona salute, in particolare chi ha patologie cardiocircolatorie".