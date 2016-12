La pigrizia non è innocua, uccide due milioni di persone nel mondo

17:33 - Si muore anche per la mancanza di attività fisica. Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, l'assenza di esercizio causa 1,9 milioni di decessi nel mondo ogni anno. Indirettamente correlate, le 2,6 milioni di morti annuali dovute a sovrappeso e obesità. I dati sono stati rilanciati dalla Società italiana di pediatria (Sip).

Causa tumori e diabete di tipo 2 - I pediatri avvertono che la sedentarietà è anche responsabile, in una percentuale tra il 10% al 16% di alcuni tumori e del diabete di tipo 2, oltre che del 22% delle malattie cardiovascolari e di altre patologie croniche. Il presidente Sip, Giovanni Corsello, spiega: "Cambiare stili di vita fin dalla prima età è necessario ma questo non significa necessariamente aumentare le ore dedicate allo sport. Il movimento infatti è anche gioco, attività all'aria aperta e passeggiate".



La piramide del movimento - La Sip ha presentato un "manifesto" rappresentato dalla "piramide dell'attività fisica e motoria". Alla base, sono indicate le attività da svolgere quotidianamente (andare a scuola in bici o a piedi, salire le scale, passeggiare, ordinare i giochi) mentre ai gradini più alti sono indicate le attività da svolgere con minore frequenza (in cima alla piramide, il tempo per computer e tv, limitato a un'ora al giorno).